Atlantic Council: Миру между Украиной и Россией мешают восемь причин

Пока Москва упорно презирает украинский суверенитет и отказывается говорить о Крыме, договориться вряд ли удастся.

Владимир Зеленский не отличался от большинства кандидатов в президенты Украины во время кампании в этом году, обещая мир, но не объясняя, как именно его можно достичь. Такие обещания одних политиков были чистым популизмом, а других – желанием капитулировать перед требованиями России.

В случае Зеленского это могло быть проявлением его наивности в отношении президента России Владимира Путина и отсутствия опыта работы в сфере международных отношений. Однако, стоит понимать, что и Украина изменилась в результате реакции на российскую военную агрессию. Собственно, родная для Зеленского Днепропетровская область стала одним из регионов, которые понесли самые большие потери. В 2014-2015 годах Днепр сыграл стратегически важную роль в блокировании продвижения российского военного наступления вглубь Украины, — пишет британский и канадский политолог украинского происхождения Тарас Кузьо на страницах Atlantic Council.

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По его мнению, Украины в той форме, которая существовала до 2014 года, больше нет. И вернуться к той эре уже не удастся. Он перечисляет восемь причин, которые мешают установлению мира между Украиной и Россией.

Первая из них – это российские взгляды на соседнюю страну. Отношение Москвы к украинцам скатилось к риторике белогвардейцев, которые в свое время отрицали само существование украинского народа как такового. И это даже хуже, чем во времена СССР. Тем временем, украинская идентичность, особенно среди русскоязычной части граждан, резко изменилась под влиянием войны, смертей, ранений, разрушений и вынужденного переселения. Поэтому вряд ли стоит верить в то, что Киеву удастся просто договориться с иностранной силой, которая не уважает ни украинский суверенитет, ни украинцев как отдельный народ.

Второе препятствие – это сам Владимир Путин. Российский автократ представляет собой неприятное сочетание старой «чекистской» культуры и русского шовинизма в отношении Украины. Любой компромисс будет казаться Путину и его союзникам сигналом о поражении.

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Третье препятствие заключается в том, что Россия отказывается вести переговоры об оккупированном Крыме. В Москве настаивают, что эта «тема закрыта». При этом, там откровенно врут о Донбассе, уверяя, что «нас там нет». Таким образом, российская сторона пытается выставить войну на Донбассе как «гражданскую войну». Москва требует, чтобы Киев вел прямые переговоры с главарями так называемых «ДНР» и «ЛНР», против чего выступает большинство украинцев. Российское и украинское гражданское мнение по этому вопросу очень отличается. 85% россиян поддерживают аннексию Крыма, а 56% поддерживают сепаратизм Донбасса. Украинское общество считает оккупацию Крыма и войну на Донбассе одной проблемой российской агрессии. Большинство требует возвращения Крыма и окончания российского военного вторжения на Донбасс.

Четвертое препятствие: что делать с главарями так называемых «ДНР» и «ЛНР», а также с гражданским персоналом их «администраций»? Большинство украинцев выступают против амнистии. Тем временем, значительная часть людей, которые остались на оккупированной части Донбасса, хотят присоединения к России, а не возвращения под контроль Украины. Вряд ли большинство из 1,7 миллиона вынужденных переселенцев захотят вернуться в Донецкую и Луганскую области. Они пережили травму войны, начали новую жизнь в других местах. Их дети ходят в новые школы. Они также могут чувствовать, что возвращаться в родной регион для них опасно. Ведь сторонники «ЛДНР» будут считать их проукраинскими.

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Пятая преграда заключается в том, что до сих пор никто не объяснил, как будет происходить демилитаризация. После подписания в 1997 году Белфастского соглашения для Северной Ирландии возникли очень большие трудности в том, чтобы демилитаризовать 2500 тысяч террористов. А они имели только легкое вооружение. Вооруженные формирования так называемых «ДНР» и «ЛНР» входят в южный регион Вооруженных сил России. Они в 14 раз больше, чем отряды в Северной Ирландии, и имеют тяжелое вооружение. Кроме того, на оккупированной территории Донбасса действуют 5-10 тысяч офицеров ФСБ и ГРУ, которые в процессе демилитаризации, без сомнения, станут «местными». Таким образом, общее количество сил «ЛДНР» вырастет до более 40 тысяч.

Шестая помеха как раз в отсутствии ответа на вопрос, что произойдет с этими боевиками. Украина требует, чтобы они вернулись в Россию. А Москва хочет, чтобы они стали новой полицией, службами внутренней безопасности, пограничниками так называемых «ДНР» и «ЛНР», которые будут иметь «специальный статус» в Украине. Ни один украинский лидер не пойдет на этот шаг, потому что так российский «Троянский конь» будет легализован.

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Седьмая причина вытекает из предыдущей. Россия не собирается возвращать Украине контроль над ее границей. Если она это сделает, то «ДНР» и «ЛНР» быстро прекратят свое существование. Потому что война, которая продолжается на Донбассе, абсолютно искусственная. Москва понимает пункт о «возвращении контроля над границей» по-своему. Она думает, что переформатированные силы «ЛДНР» будут патрулировать российско-украинскую границу вместе с российскими пограничниками. Другими словами, речь идет о легализации нынешнего порядка вещей.

Последняя преграда связана со второй и она неоднократно проявлялась в российско-украинских отношениях с 1991 года. Москва никогда не удовлетворена украинскими уступками, которые она требует от Киева. В 2010 году президент Виктор Янукович выполнил все, что Россия потребовала в открытом письме Дмитрия Медведева от 2009 года к предыдущему украинскому лидеру Виктору Ющенко. Но несмотря на это, Россия продолжала требовать все больше и больше. Она заставила Януковича аннулировать подписание соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также требовала от Киева наивысшую цену за газ в Европе.

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Не удивительно, что теперь Россия тоже добавила требование восстановления прямого импорта газа для проведения встречи с Зеленским в Нормандском формате. Украина не покупает российский газ напрямую с 2016 года. Возврат к этому будет означать импорт коррупции и шантажа.

Автор советует украинскому президенту понять, что Москве всегда был безразличен Донбасс, поскольку он никогда не играл важной роли для русской национальной идентичности. В 2014 году ключевой целью России было захватить Харьков и Одессу, которые были «бриллиантами в короне» так называемой «Новороссии». Российский интерес заключается в возврате всей Украины в сферу влияния Кремля. А «ДНР» и «ЛНР» - только «Троянский конь» для достижения этой цели.