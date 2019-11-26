В Сети опубликовали видео момента кражи бриллиантовых украшений из музея в Дрездене

Камеры зафиксировали только двоих воров, хотя полиция предполагает, что их могло быть больше.

В Сети опубликовали видео момента ограбления музея «Зеленый свод» в немецком Дрездене.

Ролик опубликовал местный ресурс Radio Drеsden в YouTube.

Читайте такжеВ Бразилии грабители украли из аэропорта 750 килограмм золота (видео)На нем видно, как две фигуры с фонариками проникают в темный зал. Один из грабителей, вооруженный топором, несколько бьет раз по ударопрочной витрине, после чего ему удается добраться до драгоценностей.

Как отмечает НВ, на видео попали только двое воров, хотя полиция предполагает, что их могло быть больше.

Перед проникновением злоумышленники подожгли подземный электрощит, отключив систему безопасности, и пробрались в музей.

Как ранее сообщал УНИАН, 25 ноября из музея «Зеленый свод» в Дрездене были похищены ювелирные украшения, стоимость которых СМИ оценивают в миллиард евро.