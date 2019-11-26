В Тбилиси ночью спецназ разогнал акцию протеста, задержав 28 демонстрантов - СМИ

Оппозиция заявляет, что продолжит акции протеста возле парламента.

В Тбилиси ночью спецназ разогнал акцию протеста, задержав 28 демонстрантов.

Как сообщает "Грузия.Online", к 5.00 отряд спецназначения МВД Грузии с использованием водомета освободил от демонстрантов перекрытые у здания парламента улицы.

Демонстрантам, расположившимся у входов в здание парламента на проспекте Руставели и на улицах 9 апреля, Чичинадзе и Зубалашвили, дали 30 минут, чтобы они освободили проезжую часть, после чего спецназ с применением силы занял территории у входов в здание парламента.

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Согласно информации МВД Грузии, во время разгона акции протеста 28 человек были задержаны в административном порядке за неповиновение правоохранительным органам и хулиганство. По сообщению МВД, три человека получили различные увечья. Пострадавшим была оказана помощь в медицинских учреждениях.

Также сказано, что в течение ночи и ранее вечером сотрудники правоохранительных органов не позволяли протестующим приносить к месту акции протеста дрова для обогрева.

Вчера к 22.00 представители парламентской и непарламентской оппозиции вместе с гражданскими активистами перекрыли дороги у входов в здание парламента.

Собравшиеся у здания парламента лидеры оппозиции и активисты заявляют, что их планы остаются в силе и акция протеста продолжится.

Пленарное заседание парламента, на которое, по задумке демонстрантов, депутаты "Грузинской мечты" не должны попасть, назначено на 12.00.

Провал партией "Грузинская мечта" 14 ноября конституционного законопроекта о переходе к пропорциональной избирательной системе на парламентских выборах 2020 года вызвал протесты общества и оппозиции. С 14 ноября они проводят акции протеста в масштабах страны с требованием досрочных парламентских пропорциональных выборов.

Представители оппозиционных партий и гражданского общества проводили масштабную акцию у здания парламента Грузии также и неделю назад.