Акция перед парламентом возобновится сегодня в 19.00.

В Тбилиси активисты снова устанавливают палатки перед зданием парламента Грузии.

Как сообщает Грузия.Online, перед зданием парламента Грузии на данный момент установлено до 10 палаток.

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Там находятся несколько участников акции, которые провели в палатках ночь.

На прилегающей к зданию территории, как и раньше, остаются несколько экипажей патрульной полиции и группа скорой помощи.

Отмечается, что оппозиция и общественные активисты планируют возобновить акцию протеста сегодня в 19:00.

Как сообщал УНИАН, из-за провала парламентом голосования по конституционной реформе избирательного законодательства 14 ноября оппозиция и общественные активисты объявили о начале бессрочных протестов и разбили перед зданием парламента на проспекте Руставели палаточный лагерь.

Перед тем они уже выдвинули власти такие требования: назначение досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе; формирование временного, технического правительства; реорганизация Центральной избирательной комиссии.

Для принятия законопроекта о проведении парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером в грузинском парламенте не хватило 12 голосов. После этого участники движения "Стыдно", общественные активисты и представители оппозиционных партий перекрыли проезжую часть проспекта Руставели, устроив сидячую забастовку.

18 ноября во время разгона акции у здания парламента по статьям "неподчинение законным требованиям органов правопорядка" и "мелкое хулиганство" Кодекса административных правонарушений Грузии МВД задержало 37 человек, применяя водометы и слезоточивый газ. При разгоне пострадало шесть человек, двое из которых - полицейские.