Столтенберг назвал НАТО единственным гарантом безопасности в Европе

Генсек НАТО также пообещал балтийским странам поддержку в случае агрессии со стороны РФ.

НАТО является единственным гарантом безопасности в Европе.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщается на официальном сайте альянса.

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"Мы согласны с тем, что НАТО является единственным гарантом европейской безопасности. Наши силы предотвращают конфликты и сохраняют мир", - сказал Столтенберг.

Также в ходе встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом он отметил, что альянс посылает балтийским странам четкий сигнал того, что поддержит их в случае агрессии со стороны РФ.

Напомним, ранее премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что не согласится на размещение военно-морской базы НАТО на своей территории.