Столтенберг назвал НАТО единственным гарантом безопасности в Европе
09:56, 26 ноября 2019Мир
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Генсек НАТО также пообещал балтийским странам поддержку в случае агрессии со стороны РФ.
Йенс Столтенберг / REUTERS
НАТО является единственным гарантом безопасности в Европе.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщается на официальном сайте альянса.
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"Мы согласны с тем, что НАТО является единственным гарантом европейской безопасности. Наши силы предотвращают конфликты и сохраняют мир", - сказал Столтенберг.
Также в ходе встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом он отметил, что альянс посылает балтийским странам четкий сигнал того, что поддержит их в случае агрессии со стороны РФ.
Напомним, ранее премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что не согласится на размещение военно-морской базы НАТО на своей территории.
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