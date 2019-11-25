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Наводнение во Франции: погибло 4 человека

09:01, 25 ноября 2019
Мир
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Фото: Reuters

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFM TV.

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Двое погибших были найдены в муниципалитете Таннерон в субботу, а в воскресенье спасатели нашли автомобиль, который накрыло оползнем, в нем обнаружили тела двух пожилых людей из города Грасс.

Автомобиль снесло с дороги, и он лежит на глубине 800 метров в овраге. Из-за сложных погодных условий спасатели будут доставать его только в понедельник.

Два человека также считаются пропавшими без вести. В различных центрах размещения, открытых коммунами, нашли приют 1700 человек.

За последние двое суток в отдельных районах департаментов Вар и Приморские Альпы выпала двухмесячная норма осадков. Это стало причиной выхода рек из берегов и затоплений.

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Теги: #наводнение#Франция#осадки