Погода в Украине на сегодня: будет холодно и без осадков (карта)
Холоднее всего будет на севере.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 25 ноября, в Украине без осадков, температура до +9°.
Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
На востоке без осадков, температура до +3°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +9°.
На западе Украины без осадков. Температура до +5°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до -1°. В центре без осадков, температура до +1°.
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Погода в Украине
- Винница-1°... -3°
- Днепр+2°... -4°
- Донецк+2°... -2°
- Житомир-2°... -3°
- Запорожье+3°... -3°
- Ивано-Франковск+2°... -1°
- Киев-1°... -5°
- Кировоград0°... -6°
- Луганск+1°... -4°
- Луцк+1°... -1°
- Львов+2°... -1°
- Николаев+2°... -3°
- Одесса+4°... -2°
- Полтава0°... -5°
- Ровно0°... -2°
- Симферополь+9°... 0°
- Сумы0°... -6°
- Тернополь0°... -1°
- Харьков0°... -5°
- Херсон+2°... -1°
- Хмельницкий0°... -2°
- Черкассы+1°... -4°
- Чернигов-1°... -5°
- Черновцы+4°... +1°
Виргиния, США
+1°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:+1 °
Влажность:72 %
Давление:748 мм
Ветер: 3.3 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:03
Закат16:49
Видимость:16 км
Фаза луны:
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