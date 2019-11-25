Погода в Украине на сегодня: будет холодно и без осадков (карта)

Холоднее всего будет на севере.

В Украине сегодня будет холодно / фото pixabay.com

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 25 ноября, в Украине без осадков, температура до +9°.

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На востоке без осадков, температура до +3°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +9°.

На западе Украины без осадков. Температура до +5°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до -1°. В центре без осадков, температура до +1°.

Прогноз на 25 ноября / УНИАН

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