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Российский фейк: Турция опровергла информацию о паромах в Крым

18:33, 22 ноября 2019
Мир
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О якобы возобновлении сообщения ранее рассказывали оккупанты / Wikipedia

Об этом в Twitter написал посол Украины в Турции Андрей Сибига.

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"МИД Турции на обращение посольства опровергло очередной фейк российской пропаганды о якобы возобновлении морского сообщения Керчь-Зонгулдак", - написал Сибига.

Напомним, сегодня в российских СМИ появилась информацию о том, что Турция возобновила паромное сообщение с аннексированным Россией Крымом.

В октябре 2017 года Турция решила прекратить паромное сообщение с оккупированным Крымом после введения странами ЕС санкций против России за аннексию полуострова 2014 года.

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Теги: #Россия#Турция#российская пропаганда#оккупация Крыма