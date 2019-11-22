Российский фейк: Турция опровергла информацию о паромах в Крым
18:33, 22 ноября 2019Мир
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В октябре 2017 года Турция решила прекратить паромное сообщение с оккупированным Крымом после введения странами ЕС санкций против России за аннексию полуострова 2014 года.
О якобы возобновлении сообщения ранее рассказывали оккупанты / Wikipedia
Министерство иностранных дел Турции заявило, что страна не восстанавливала паромного сообщения с оккупированным Крымом.
Об этом в Twitter написал посол Украины в Турции Андрей Сибига.
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"МИД Турции на обращение посольства опровергло очередной фейк российской пропаганды о якобы возобновлении морского сообщения Керчь-Зонгулдак", - написал Сибига.
Напомним, сегодня в российских СМИ появилась информацию о том, что Турция возобновила паромное сообщение с аннексированным Россией Крымом.
В октябре 2017 года Турция решила прекратить паромное сообщение с оккупированным Крымом после введения странами ЕС санкций против России за аннексию полуострова 2014 года.
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