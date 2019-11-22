Российский фейк: Турция опровергла информацию о паромах в Крым

В октябре 2017 года Турция решила прекратить паромное сообщение с оккупированным Крымом после введения странами ЕС санкций против России за аннексию полуострова 2014 года.

Министерство иностранных дел Турции заявило, что страна не восстанавливала паромного сообщения с оккупированным Крымом. Об этом в Twitter написал посол Украины в Турции Андрей Сибига. Читайте такжеШпионка Бутина будет заниматься правами человека в РФ "МИД Турции на обращение посольства опровергло очередной фейк российской пропаганды о якобы возобновлении морского сообщения Керчь-Зонгулдак", - написал Сибига. Напомним, сегодня в российских СМИ появилась информацию о том, что Турция возобновила паромное сообщение с аннексированным Россией Крымом. В октябре 2017 года Турция решила прекратить паромное сообщение с оккупированным Крымом после введения странами ЕС санкций против России за аннексию полуострова 2014 года.

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