В Турции задержали сотрудника посольства Германии – подозревают в шпионаже

По данным СМИ, задержанный юрист якобы имел задание собирать информацию, нужную для предоставления политического убежища некоторым гражданам Турции.

Турецкая полиция задержала сотрудника посольства Германии, которого, по данным СМИ, обвиняют в шпионаже.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Сотрудника посольства, который был адвокатом, задержали еще в сентябре, но известно об этом стало только 20 ноября.

В немецком внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что упорно работают с целью узнать больше об обвинениях в адрес этого юриста и пытаются добиться его освобождения.

По данным СМИ, турецкая власть обвиняет задержанного сотрудника немецкого посольства в шпионской деятельности.

Этот турецкий юрист якобы имел задание собирать информацию, нужную для предоставления политического убежища некоторым гражданам Турции, заявления которых сейчас рассматриваются в Германии.

По данным издания Spiegel, в Берлине опасаются, что турецкие правоохранители могли конфисковать во время задержания этого адвоката сведения и документы в отношении 50 турецких граждан, которые подали заявки на получение политического убежища в Германии.

Тем временем представитель Федеральной службы по вопросам миграции и беженцев сообщил, что в ведомстве исходят из того, что в руки турецких властей попала информация относительно самих дел по выдаче статуса искателя убежища. В ведомстве также пообещали проинформировать об этом всех причастных лиц.

Согласно результатам расследования СМИ, на момент задержания адвокат имел при себе десятки дел о предоставлении политического убежища для этих турецких граждан. Последние – преимущественно курдские активисты или сторонники движения проповедника Мухаммада Фетхуллаха Гюлена, которых преследуют в Турции.