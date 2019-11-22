В Индонезии детям выдали цыплят, чтобы они меньше сидели в смартфонах (фото)

Надеются, что проект поможет детям использовать электронные гаджеты реже, но местным органам образования требуется время для оценки этой инициативы.

Оригинальный способ побороть зависимость школьников от интернета нашли в Индонезии. Там начали программу «Чикенизация» — детям раздают маленьких цыплят и семена растений, надеясь, что ученики будут тратить меньше времени на электронные устройства и больше времени на уход за своими домашними животными или ростками.

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Всего уже раздали две тысячи цыплят и полторы тысячи семян чили в 10 начальных школах городка Бандунг, пишет Освіторія со ссылкой на CNN.

В начале этой недели провели символическую церемонию вручения, чтобы начать программу. Надеются, что проект поможет детям использовать электронные гаджеты реже, но местным органам образования требуется время для оценки этой инициативы.

В среднем индонезийцы проводит в интернете более восьми с половиной часов в день — это почти на два часа больше, чем в среднем в мире, согласно Global Digital Report 2019.

Напомним, 80% украинских детей находятся в Интернете более часа в течение дня, 30% — более трех часов в день. Каждые четвертые родители в Украине мониторят гаджеты своих детей.

Среди англичан — только 14% родителей знают, чем их дети заняты в интернете