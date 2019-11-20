Помпео хочет покинуть администрацию Трампа - СМИ
16:20, 20 ноября 2019Мир
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Майк Помпео постарается максимально плавно покинуть администрацию.
Майк Помпео / REUTERS
Государственный секретарь США Майк Помпео планирует уйти в отставку и покинуть администрацию американского президента Дональда Трампа.
Об этом сообщает Time со ссылкой на источники.
Три источника, которые относятся к республиканской партии, утверждают, что Помпео постарается максимально плавно покинуть администрацию.
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Отмечается, что нет никаких свидетельств того, обсуждал ли госсекретарь свои планы с Трампом.
При этом ходят слухи, что Помпео решил участвовать в выборах в сенат США от штата Канзас в 2020 году. Сам же он неоднократно заявлял, что не собирается принимать участие в выборах, но не исключает такого поворота событий.
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