Советник Обамы напомнила, кто вынес бремя войны с Гитлером

Об этом заявила советник президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс, сообщает РИА Новости.

"Мы помним те жертвы, которые были принесены во имя свободы, тех, кто отдал свою жизнь во имя будущего. Американцев, которые высадились на пляжи Нормандии и продвигались шаг за шагом, истекая кровью. Британцев, которые противостояли Luftwaffe. Свободных французов, которые не приняли нацистскую оккупацию. Храбрых поляков, которые сражались за нашу и вашу свободу", - заявила Райс на торжественной церемонии в честь 70-летия окончания войны в Европе.

Читайте такжеВыступление Президента в парламенте по случаю 70-летия Победы. Полный текст и видео"И на востоке - народы России, Украины, Белоруссии и всех бывших советских республик, которые понесли наиболее тяжелые потери в войне", - отметила советник президента США.

Напомним, президент России Владимир Путин заявлял, что россияне могли бы выиграть Вторую мировую без Украины.