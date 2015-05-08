В России чиновник лишился должности из-за плакатов с фашистами к 9 мая

Об этом сообщили в областной прокуратуре, передает Lenta.ru.

Также к дисциплинарной ответственности привлечен вице-мэр города Юрий Ахмедов, которому объявлен выговор.

Соответствующее решение было принято после обращения к нему прокуратуры с требованием об устранении нарушений законодательства о противодействии экстремизму и наказании виновных.

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«В настоящее время проверка продолжается», — рассказали в прокуратуре. По словам ее сотрудников, действия лиц, виновных в появлении плакатов, получат «административную и уголовно-правовую оценку».

В ходе проверки сотрудники прокуратуры установили, что в начале мая на улицах Алапаевска были размещены праздничные баннеры, на двух из которых были изображены солдаты гитлеровской армии в обрамлении георгиевских ленточек и пятиконечных звезд. Вскоре плакаты были демонтированы. Как выяснилось, баннеры были изготовлены по заказу городского управления культуры.