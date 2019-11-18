Первый снег парализовал Европу: как скоро Украине стоит готовиться к морозам и снегу (видео)

В несколько европейских стран пришла ранняя зима.

Заблокированы, обесточены и парализованы из-за неожиданной метели европейцы. Снега нанесло от Англии до Австрии.

Больше всего зимнюю атаку ощутили французы. Тяжелый мокрый снег, что поналипал на провода, обесточил около 300 тысяч домов. На французской железной дороге приостановлено движение на нескольких направлениях вблизи Гренобля.

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В Австрии через снег было прервано движение многими дорогами и автострадами. В некоторых регионах за последние сутки выпало около 20-70 см снега. На высокогорьях намело до метра снега, лыжники начали обкатывать трассы.

Северную часть Словении также покрыло снегом. Водителям пришлось срочно менять обычные шины на шипованные. Для расчистки дорог используется специальная снегоуборочная техника. Кроме того, служба безопасности дорожного движения и полиция работают в усиленном режиме.

Зато, в Украину зима пока не спешит. В ближайшие несколько дней в Украине осадков не предвидится, однако будут морозы. Ближе к концу недели температура опустится до -8°. По долгосрочным прогнозам, зима 2019-2020 в Украине будет капризной.