Несколько американских штатов завалило снегом

В США на этой неделе ожидаются рекордно низкие температуры.

Снегопад в США / REUTERS

В нескольких американских штатах выпал снег, что нетипично для этих мест в это время года.

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В Мичигане и Канзасе гололедица стала причиной автомобильных аварий, в которых погибли четыре человека, сообщает Euronews.

В Чикаго при посадке в международном аэропорту О'Хара самолет выкатился за пределы обледеневшей взлетно-посадочной полосы, при этом обошлось без пострадавших. Из-за сильного снегопада здесь отменили более 1200 рейсов. Многочисленным пассажирам приходится запасаться терпением:

Поток холодного полярного воздуха, который уже прозвали "Сибирским экспрессом", движется над Канадой в юго-восточном направлении в сторону США, где, по прогнозам синоптиков, на этой неделе ожидаются рекордно низкие температуры.

Напомним, в чикагских (США) аэропортах O'Хара и Мидуэй из-за снегопада отменили более 200 рейсов.