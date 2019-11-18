Погода на сегодня: в Украине без осадков, местами похолодает (карта)

Прохладнее всего будет на севере.

В Украине сегодня без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 18 ноября, в Украине без осадков, температура до +16°.

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На востоке без осадков, температура до +10°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +16°.

На западе Украины без осадков. Температура до +14°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +7°. В центре без осадков, температура до +9°.

Прогноз на 18 ноября / УНИАН

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