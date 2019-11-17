Протесты в Боливии унесли жизни уже 23 человек – СМИ

Только 15 ноября в результате столкновений в центре Боливии между силовиками и сторонниками свергнутого президента страны Эво Моралеса погибли 5 человек.

В Боливии в ходе протестов, продолжающихся с конца октября, погибли уже 23 человека.

Об этом сообщает Deutsche Wellе со ссылкой на Межамериканскую комиссию по правам человека.

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По данным комиссии, являющейся структурой Организации американских государств, еще 122 человека были ранены.

Только 15 ноября в результате столкновений в центре Боливии между силовиками и сторонниками свергнутого президента страны Эво Моралеса погибли 5 человек.

Эво Моралес - первый в истории Боливии президент из числа представителей коренного населения - покинул пост главы государства 10 ноября на фоне длительных, массовых протестов против его спорного переизбрания и бежал в Мексику. С тех пор в Боливии не утихают протесты сторонников Моралеса, добивающих возвращения в страну свергнутого президента..