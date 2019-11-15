88 попыток убийства: немецкий "ученый" через Skype заставлял школьниц бить себя током (фото)

Мужчина с синдромом Аспергера уговаривал девушек за 3 тысячи евро пропускать через свое тело 230 вольт.

Мужчина из Германии обвиняется в десятках покушений на убийство через Skype. Он заставлял девушек бить себя током по ступням, а сам наблюдал за процессом по Skype.

Читайте такжеВ США сексуальный маньяк подался в полицейские, но был разоблачен

Об этом сообщает издание Daily Mail.

30-летнему Дэвиду предъявлены обвинения в 88 покушениях, в том числе на несовершеннолетних - среди пострадавших есть девочки 13 лет.

Дэвид выдавал себя за ученого, проводящего исследования. Он уговаривал девушек пропускать через свое тело 230 вольт. В обмен на «услугу» он предлагал до трех тысяч евро. Прокуроры утверждают, что покушения были предумышленными и мужчина знал, что удары током могут быть смертельны.

Многие жертвы проводили «эксперимент» несколько раз, что приводило к сильным ожогам, судорогам, нарушениям сердечной деятельности и потере сознания.

В качестве доказательств предъявлено видео, на котором 27-летняя женщина после разговора с Дэвидом бьет себя током по ступням. Для этого она использовала ложку и гвоздь.

«У меня совсем не было денег… а он произвел на меня сильное впечатление. Так что я согласилась», - заявила потерпевшая на суде.

Дэвид был арестован в феврале 2018 года. Это произошло после того, как 16-летняя девочка, которая ударила себя током, упала в обморок и попала в больницу. Суд настоял на том, чтобы слушания проходили в закрытом режиме. Защита просит смягчить наказание, так как Дэвид страдает синдромом Аспергера и аутизмом.

Как сообщал УНИАН, самым массовым убийцей в истории США признан бывший боксер Сэмюэл Литтл.