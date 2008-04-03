Ющенко: Франция поддержит стремление Украины в НАТО

Франция поддержит стремление Украины присоединиться к Плану действий для членства в НАТО, а в дальнейшем - стать полноценным членом Альянса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Бухаресте сообщил журналистам Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО после встречи с Президентом Франции Николя САРКОЗИ.

«Я хочу твердо сказать, что Франция является нашим другом, является нашим партнером, когда мы говорим о присоединении Украины к ПДЧ и членстве в НАТО», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО заметил, что это не первая его встреча с Президентом Франции, во время которой он приводил различные аргументы, подтверждающие, что присоединение в НАТО нужно не только Украине, но и всей Европе.

По словам Президента, очень важным было то, что Альянс продемонстрировал фундаментальный принцип «открытых дверей» для стран, которые стремятся присоединиться к НАТО.

Он напомнил, что 15 лет назад Украина сделала один из наибольших вкладов в европейскую и мировую безопасность, отказавшись от ядерного вооружения в одностороннем порядке.

Также, по словам В.ЮЩЕНКО, Украина - одна из немногих стран, которая принимает участие во всех операциях Альянса. Кроме того, сказал он, Украина прошла все этапы сотрудничества с НАТО, включая Интенсифицированный диалог.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 апреля, на саммите в Бухаресте члены НАТО перенесли окончательное принятие решения относительно присоединения Украины и Грузии к Плану действий для членства на декабрь 2008 года.