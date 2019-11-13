New York Times: Путин поднимает для Зеленского цену переговоров

Российский президент, вероятно, хочет, чтобы украинский лидер сел с ним за стол в полном отчаянии.

Когда формальный мирный процесс для завершения войны в Украине зашел в тупик в прошлом месяце, президент страны Владимир Зеленский предложил провести прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

США не принимают прямое участие в переговорах, за которыми следят Франция и Германия. Но Зеленский призвал усилить роль Америки в процессе. Частично это была причина, почему он добивался встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, — пишет New York Times. Его усилия столкнулись с требованиями сделать «политическую услугу» в обмен на встречу. И эти требования сейчас в эпицентре процедуры импичмента, которая продолжается в Палате представителей. Не было никаких признаков того, что США будут давить на Россию, чтобы заставить ее начать мирные переговоры. А с сентября пять американских чиновников, которые вели дела по Украине, подали в отставку.

Поскольку переговоры постоянно откладываются, Зеленский в октябре предложил прямую встречу с Путиным. Об этом рассказал бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который выступил в роли посредника.

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«Думаю, нам нужна отдельная личная встреча президентов Украины и России», - сказал Назарбаев, добавив, что текущий мирный процесс зашел в тупик. Он допустил, что Россия не добивается захвата украинской территории, а хочет обменять оккупированную часть Украины «на другие вещи».

Большинство аналитиков говорят, что Россия хочет изменить внутреннюю политическую систему Украины так, чтобы это дало ей решающую роль во внутренних делах соседней страны. Кремль отреагировал на предложение встречи без энтузиазма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что российский лидер не будет сейчас принимать его. По его словам, Путин не будет проводить встречу ради встречи».

Зеленский баллотировался в президенты, обещая закончить войну. Одна из его тактик предусматривает прямые переговоры с Россией, чтобы Кремль таким образом выступил стороной конфликта, участие в котором он постоянно отрицает. Прямой разговор с Путиным стал бы сигналом, что Россия все же играет роль в войне.

Кремль затягивает начало переговоров с участием Германии и Франции, требуя все новые и новые уступки. Зеленский согласился на политическую формулу решения, которая нравится Москве, а также отвел войска от некоторых точек на линии фронта. Процесс отвода происходил даже иногда под вражескими обстрелами. Хотя Зеленский обещал, что не будет этого делать.

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«Путин поднимает цену, потому что видит, что Зеленский заинтересован», - сказал бывший посол США в Украине Джон Хербст.

«Существуют границы цены, которую Зеленский готов заплатить», - добавил дипломат.

Одна из таких границ – это внутренняя оппозиция. Некоторые силы в Украине уже пренебрежительно называют уступки «капитуляцией». Некоторые россияне также рассматривают украинские уступки как проявление слабости президента Украины, чьи надежды на поддержку США испарились.

«Путин не говорит прямо, что Украине придется вести переговоры, потому что она потеряла поддержку Запада. Но он мог бы», - говорит профессор политологии Московской школы социальных и экономических наук Константин Гаазе.