В Кремле прокомментировали идею провести встречу Зеленского и Путина в Казахстане

Песков заявил, что Путин никогда не отказывался от встречи с Зеленским.

В Кремле высоко ценят стремление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наладить отношения Украины и России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Как сообщает "РИА Новости", таким образом Песков прокомментировал предложение Назарбаева провести встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского в Казахстане.

Песков заявил, что Путин никогда не отказывался от встречи с Зеленским, но сейчас все сосредоточены на подготовке "нормандского формата".

Напомним, бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев попытается организовать встречу "один на один" между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой РФ Владимиром Путиным.

Кремль ранее заявил, что лидеры Франции, Германии, России и Украины могут в этом году провести свой первый за 3 года четырехсторонний саммит по конфликту на востоке Украины. В то же время у Путина не вспомнили про потенциальную встречу "один на один".

Как сообщал УНИАН, в октябре президент Украины Владимир Зеленский обсудил с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым вопросы войны на Донбассе и оккупации Россией Крыма.

Стороны, в частности, обсудили позитивные изменения в продвижении к миру, в частности возвращение пленных и перезапуск дипломатических переговоров, а также подчеркнули необходимость проведения скорейших переговоров в "нормандском формате".