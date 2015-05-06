На Германию налетел разрушительный торнадо, есть жертвы (фото, видео)

В городе Бютцов скорость ветра достигала 120 километров в час. По словам мэра, в городе не осталось ни одной целой машины, были сорваны крыши домов, сломаны сотни деревьев, сообщает "Медуза".

glad it wasn't in my city but still shocked & sad for theres who lost their homes today #tornado#germanypic.twitter.com/52LGvKQC8H — •|Dylan's Pillow|• (@BangMeStilinski) 6 мая 2015

В результате стихии погиб 26-летний мужчина в Гамбурге – на его автомобиль упали куски крыши соседнего здания. Его беременная девушка, находившаяся на соседнем сидении, ранена. Более 30 пострадали.

Bilder aus #Bützow, wie nach einem Luftangriff. (via Catharina von W. bei FB) pic.twitter.com/fA9n6wdOtS — Ralph Gunesch (@felgenralle) 5 мая 2015

В Бютцове много горожан получили травмы в результате падения с крыши ратуши, на которой велся ремонт, кусков черепицы и арматуры, повреждения получили и другие здания в городе, в том числе местная церковь.

Всего насчитали четыре торнадо. Подсчитали и убытки от стихии, которые, по словам мэра Бютцова, составят несколько миллионов евро.

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На некоторое время было прервано железнодорожное сообщение между Гамбургом и Любеком.