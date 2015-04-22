Торнадо разрушил часть города в Бразилии: есть жертвы

03:01, 22 апреля 2015
Мир
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Торнадо привел к гибели двух и ранениям 120 человек на юге Бразилии

REUTERS

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службу гражданской обороны штата Санта-Катарина.

Стихия обрушилась на город Шаншере на юге страны, который, по оценкам спасателей, после торнадо был разрушен на 30%. Тысячи людей были вынуждены покинуть дома, серьезно пострадали от мощного ветра 2,6 тысячи строений.

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Скорость ветра достигала 84 километров в час, сообщает портал Segunda. Всего к врачам обратились 300 пострадавших, 120 из которых были госпитализированы с различными ранениями, причем многие находятся в тяжелом состоянии.

Ветер повалил опоры линий электропередач, поэтому город остается без электричества. Правительство Бразилии уже направило к месту происшествия 100 военнослужащих для помощи в разборе обломков и очистке улиц города.

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