Террористы ИГ начали использовать коров как подрывников-смертников

Власти полагают, что группировка обратилась к подобным методам, поскольку ей не хватает человеческих ресурсов.

Террористическая группировка «Исламское государство» начала использовать коров как подрывников смертников.

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Как сообщает The New York Times, террористы все менее охотно используют в качестве подрывников живых людей, ведь численность их группировки сократилась. Поэтому они попробовали новую тактику с использованием крупного рогатого скота.

Так, жители иракского населенного пункта Аль Айла (Al Islah) в субботу стали свидетелями странной сцены: по северной части поселка бродили две обвязанные взрывчаткой коровы.

В местной полиции рассказали, что когда коровы приблизились к жилым домам, их подорвали удаленно. Животные погибли, и ближайшие здания пострадали, но ни один человек не пострадал.

Власти полагают, что ИГ прибегла к подобным методам, поскольку ей не хватает человеческих ресурсов.

Отмечается, что использование коров таким способом все равно является странной стратегией в реалиях Ирака, где этих животных высоко ценят за мясо и молоко. Стоимость коровы может превышать там 1200 долларов. По словам местных жителей, никто в регионе не видел, чтобы коров посылали на смерть таким образом.

Напомним, президент США Дональд Трамп 27 октября сообщил, что американские солдаты провели операцию на северо-западе Сирии, во время которой был убит главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади.

Факт ликвидации аль-Багдади подтвердили в «Исламском государстве».