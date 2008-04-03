США и Чехия договорились о размещении ПРО

США и Чехия в четверг, 3 апреля, договорились по вопросу о размещении на чешской территории радара, входящего в новую систему американской ПРО в Европе, передает AFP.

В совместном американо-чешском коммюнике отмечается, что достигнутое соглашение предусматривает строительство на территории Чехии радара, который должен будет отслеживать возможные пуски баллистических ракет с территории стран-изгоев, в частности Ирана.

Радар будет связан с другими элементами новой ПРО, в том числе десятью противоракетами, которые США планируют разместить на территории Польши. Россия со своей стороны не раз заявляла, что считает появление американской ПРО в Восточной Европе угрозой своей безопасности.

18 марта 2008 года в Москве состоялись российско-американские переговоры, однако сторонам так и не удалось достигнуть компромисса по ПРО, отмечает Лента.ру.

Министр обороны РФ Анатолий Сердюков заявил, что по итогам переговоров принципиальные позиции сторон не изменились, хотя отметил, что США сделали ряд интересных предложений.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, американцы предложили России ряд "мер укрепления доверия", заявив о своей готовности предоставить РФ возможность следить с помощью технических средств за тем, "что делает радар в Чехии и в каком состоянии находится база перехватчиков в Польше