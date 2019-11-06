В Сирии задержали жену ликвидированного главаря "Исламского государства" – Эрдоган
14:50, 06 ноября 2019Мир
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По словам президента Турции, женщину задержали ранее, однако шума из этого не делали.
Президент Турции проинформировал общественность о задержании жены убитого боевика / фото УНИАН
Турецкие службы безопасности задержали жену убитого ранее главаря группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади.
Читайте такжеПентагон показал видео спецоперации по ликвидации главаря ИГ аль-БагдадиОб этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают турецкие СМИ.
«Мы поймали в Сирии его жену. Но никакого шума из этого мы не делали. Я впервые сейчас заявляю об этом», – заявил он.
Ранее УНИАН сообщал, что турецкие силовики задержали в Сирии сестру аль-Багдади, ее мужа и невестку.
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