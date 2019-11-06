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В Сирии задержали жену ликвидированного главаря "Исламского государства" – Эрдоган

14:50, 06 ноября 2019
Мир
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Президент Турции проинформировал общественность о задержании жены убитого боевика / фото УНИАН

Читайте такжеПентагон показал видео спецоперации по ликвидации главаря ИГ аль-БагдадиОб этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают турецкие СМИ.

«Мы поймали в Сирии его жену. Но никакого шума из этого мы не делали. Я впервые сейчас заявляю об этом», – заявил он.

Ранее УНИАН сообщал, что турецкие силовики задержали в Сирии сестру аль-Багдади, ее мужа и невестку.

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Теги: #Турция#Эрдоган#Исламское государство#Аль-Багдади