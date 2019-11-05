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Турция задержала в Сирии сестру аль-Багдади

08:28, 05 ноября 2019
Мир
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Турецкие войска задержали сестру убитого лидера ИГ / REUTERS

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Как сообщает Reuters, ссылаясь на высокопоставленного турецкого чиновника, задержаны также ее муж и невеста. Силовики хотят получить от Авад информацию о внутренних процессах «Исламского государства».

Представитель президента Турции заяви, что арест сестры аль-Багдади является «еще одним примером успеха» турецких контр-террористических операций, а также свидетельствует о решимости Анкары в борьбе с ИГ.  

Как сообщал УНИАН, американский спецназ ликвидировал Абу Бакр аль-Багдади в ночь с 26 на 27 октября во время спецоперации в сирийской провинции Идлиб, одобренной Дональдом Трампом.

Президент США подтвердил, что главарь ИГИЛ убит, сославшись на результаты теста ДНК.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о смерти аль-Багдади, однако впоследствии эта информация не подтверждалась.

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Теги: #Турция#Сирия#ИГИЛ