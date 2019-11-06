В Беларуси государственный канал покажет все три сезона "Слуги народа"

Первая серия выйдет уже в следующий понедельник, 11 ноября.

В Беларуси государственный телеканал «Беларусь 1» начнет показывать украинский сериал «Слуга народа» производства студии «Квартал 95» с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли.

Читайте такжеЛукашенко: Зеленского оставили наедине с проблемой ДонбассаОб этом сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

«Зрители «Беларусь 1» увидят все три сезона комедийного сериала. Каждый будний день с понедельника по пятницу в эфир будет выходить по два эпизода картины «Слуга народа». Первая серия выйдет в понедельник, 11 ноября, в 20:00», – сообщили в белорусской ТРК.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Беларуси Лукашенко пожаловался, что отказался ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского.