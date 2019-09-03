"Все испортил": Лукашенко отказался ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского

По словам президента Беларуси, его тянет пользоваться электротранспортом или велосипедом, но он не хотел бы, чтобы люди проводили параллель между ним и Зеленским.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не может ездить на работу на велосипеде или электромотоцикле из-за президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте такжеЛукашенко поручил КГБ прослушивать граждан "цивилизованно"Соответствующее заявление он сделал во время праздничной линейки в одной из школ в Минске, общаясь со школьниками.

«Меня всегда тянет к тому, чтобы сесть на электрический мотоцикл или велосипед, и поехать на работу. Но все испортил Зеленский. Президент Украины Володя Зеленский, когда его выбрали, сказал: я буду на велосипеде ездить. И я отказался от этой идеи. Так сразу параллель проведут, скажут: вот, Лукашенко услышал от Володи Зеленского, что он на велосипеде ездит, и он поехал. Поэтому я от этого отказался», – улыбаясь, сказал Лукашенко.

Как сообщал УНИАН, на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не ездит на работу на велосипеде из соображений безопасности.