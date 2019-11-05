CNN: У Украины еще есть козырь в рукаве против атак Трампа

Украинскому президенту и его дипломатической команде нужно прекратить молчать, когда в Вашингтоне уничтожают репутацию их страны.

Когда Владимир Зеленский объявил о намерении баллотироваться на пост президента Украины, обещая установить мир на разорванном войной востоке страны, он наверняка не думал, что президент США Дональд Трамп будет закручивать гайки, угрожая сдерживать военную помощь почти на 400 миллионов долларов, пока украинский лидер не начнет копать грязь на его политических оппонентов.

Но когда скандал вышел наружу, Трамп начал говорить, что заморозил помощь, потому что Украина – чрезвычайно коррумпированная. И эти слова бесконечно повторяли члены круга приближенных американского президента. Команда Зеленского решила избегать публичных заявлений, надеясь переждать негативный эпизод. Кроме того, ситуация могла усилить симпатию к пострадавшей стране, — пишет на страницах CNN бывший пресс-секретарь ОБСЕ Майкл Боцюркив.

«Украина оказалась в плохом месте в плохое время. Любая другая страна могла попасть в эту же неприятную ситуацию с Трампом», - сказала генеральный секретарь НАКО Елена Трегуб.

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Тем временем, Зеленскому и его команде приходится разбираться с хитроумным и сложным мирным процессом с Москвой, не зная при этом, есть ли у них полная поддержка администрации Трампа. Нужно посмотреть правде в глаза: как могут происходить законные переговоры с Россией, если она отказывается даже признать, что ее силы воюют на Востоке Украины? Ситуация ухудшается еще и тем, что поддержка санкций со стороны многих политиков в европейских столицах слабеет. Ярким примером изменения отношения к Кремлю стало первое отмены наказаний за оккупацию Крыма, когда Москву вернули в Совет Европы за лоббирование Франции и Германии.

Простые украинцы, традиционные союзники США, могут ожидать поддержки на самом высоком уровне в Вашингтоне, когда речь идет о делах с Россией. Но Белый дом Трампа отвлекается на процедуру импичмента и обвинения в давлении на Зеленского с целью заставить его найти грязь на Джо Байдена. И это оставило брешь, которой Владимир Путин может воспользоваться.

«Во времена моей работы в ОБСЕ я знал, что когда посол США говорит, он уверен в полной поддержке Госдепартамента и президента. Теперь у Трампа нет даже посла в Киеве после отзыва Мари Йованович», - пишет автор.

Вместо нее представительскую работу от имени США выполняет профессиональный дипломат Уильям Тейлор. Но после его обличительных свидетельств о Трампе две недели назад вряд ли он сейчас способен в полной мере выполнять свои обязанности.

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«Я встречался с Тейлором неделю назад. Хоть он и демонстрирует несомненную приверженность к украинской безопасности и благосостояния, вряд ли у него есть быстрый канал связи с Овальным кабинетом. Особенно после его поездки в Вашингтон, во время которой он предоставил наиболее обвинительные доказательства против Трампа. Он и другие нынешние и бывшие дипломаты заверили меня, что несмотря на дела, которые продолжаются в Вашингтоне, Украина может рассчитывать на сильную поддержку обеих партий на Капитолийском склоне», - говорится в статье.

Но когда лидер сильнейшей страны носит в себе глубокую и невероятную неприязнь к Украине в то время, как проявляет легкую поддержку Путину, будущее Зеленского и его страны кажется мрачным и неопределенным. Путин процветает там, где царит хаос и раскол. Он будет стараться использовать любую трещину в американо-украинских отношениях. Путин уже, кажется, начал изо всех сил продвигать мирное соглашение, которое бывший украинский президент Петр Порошенко и его министр иностранных дел называли капитуляцией. Фактически могут пройти выборы, которые приведут к созданию полуавтономного региона на Донбассе под оккупацией российских сил без каких-либо предохранителей и гарантий безопасности, требуемых Украиной. Но с течением времени украинцы все больше становятся встревоженными сомнительной сделкой, перспектива подписания решающего мирного соглашения на предложенном президентом Франции Эммануэлем Макроном саммите становится все менее вероятной.

Относительно политики молчания, пока Трамп и его окружение продолжают уничтожать Украину, выставляя ее коррумпированной, украинские дипломатические источники сказали автору, что команда Зеленского пересматривает эту стратегию. Ведь появился страх, что она может окончательно лишить Украину иностранных, особенно американских инвестиций, которые ей так нужны.

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Но, по мнению автора, существует хороший способ для Зеленского вернуть себе голос. Он должен стать более жестким и занять агрессивный подход по примеру премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Последний в 2015 году сделал тщательно спланированный обход по Белому дому Барака Обамы, чтобы напрямую обратиться к американцам и выступить на совместной сессии Конгресса. Если поддержка обеих партий, о которой говорит Тейлор и другие американские дипломаты, настоящая, Зеленский без проблем получит такое приглашение и сможет решительно обратиться к Конгрессу.

После странного появления перед прессой рядом с Трампом в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН мощная речь перед Конгрессом может стать искусным дипломатическим штрихом десятилетия для Украины, который полностью изменит ее траекторию. Такая речь представляет беспрецедентную возможность развеять негативные истории Трампа об Украине, которые сейчас в обращении в Вашингтоне. Также она может напомнить конгрессменам, почему они продолжают поддерживать двухпартийную лояльность к постсоветской стране. В конце концов, Трамп отдает на фриланс американскую внешнюю политику. Почему Конгресс не может позволить себе тоже определенную свободу действий?