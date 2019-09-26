Трамп перед разговором с Зеленским приказал приостановить помощь Украине - текст доноса

В жалобе информатор указывает, что никто из чиновников не знал причины этого решения, но распоряжение приостановить военную помощь исходило напрямую от Трампа.

Сотрудник американских спецслужб в своей жалобе на Дональда Трампа написал, что президент США лично приказал удержать военную помощь Украине.

По словам информатора, 18 июля, за неделю до скандального телефонного звонка, чиновники офиса управления и бюджета проинформировали соответствующие департаменты и агентства, что Трамп «ранее в этом месяце» распорядился приостановить всю помощь США Украине в сфере безопасности. Об этом пишет НВ.

В жалобе информатор указывает, что никто из чиновников не знал причины этого решения, но распоряжение приостановить военную помощь исходило напрямую от Трампа.

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«По состоянию на начало августа я слышал от американских чиновников, что ряд украинских чиновников были в курсе того, что американская помощь может находиться под угрозой, но я не знаю, когда и от кого, они об этом узнали», — пишет информатор.

Напомним, комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал рассекреченную жалобу сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Жалоба была рассекречена после публикации Белым домом стенограммы этой беседы.

Летом 2019 года Белый дом заморозил военную помощь Украине на 250 миллионов долларов, которая уже была одобрена Конгрессом, до дальнейшего рассмотрения.