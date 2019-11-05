Washington Post: Экс-посол США рассказала, как Луценко вредил ей и одновременно просил помощь

По словам экс-посла США в Украине, она до сих пор чувствует угрозу со стороны американского президента и его окружения.

Бывший посол США в Украине Мари Йованович рассказала Конгрессу, что она была целью теневой кампании, целью которой было устранить его с должности. К этой кампании были причастны личный адвокат Дональда Трампа и украинские чиновники, подозреваемые в содействии коррупции.

Об этом свидетельствует стенограмма его показаний в деле об импичменте президента США, которую опубликовали следователи Палаты представителей, — пишет Washington Post. Йованович сказала, что до сих пор боится стать жертвой мести со стороны Трампа, который называл ее «плохой новостью» во время разговора с президентом Украины 25 июля.

«Я была очень встревожена», - сказала Йованович, рассказывая о своих впечатлениях от прочтения стенограммы разговора президентов США и Украины. Она добавила, что до сих пор боится и чувствует себя под угрозой.

Во время показаний экс-посол США в Киеве рассказала, как коллега посоветовал ей сделать запись в Twitter, чтобы подтвердить свою лояльность к Трампу, пока не поздно. Этот совет дал американский посол в ЕС Гордон Сондленд, который был привлечен к попыткам лидера США надавить на Украину с требованием поиска политической грязи после отставки Йованович.

«Тебе нужно либо играть серьезно, либо собираться домой», - сказал Сондленд киевской коллеге.

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«Нужно, знаешь, написать в Twitter, что ты поддерживаешь президента и что все заявления о нелояльности – это ложь», - процитировала экс-посол США в Украине его слова. При этом она добавила, что отвергла такое предложение как неприемлемое для посла.

В понедельник, общаясь с журналистами в Белом доме, Трамп сказал, что на самом деле не знает Йованович несмотря на его слова во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Но я убежден, что она хорошая женщина», - добавил американский президент.

Экс-посол США в Украине рассказала в показаниях, что в прошлом году начала слышать загадочные предупреждения от украинских чиновников, которые поддерживали связь с посольством. Они говорили, что адвокат американского президента Рудольф Джулиани вел переговоры с тогдашним Генпрокурором Юрием Луценко и что «у них были планы сделать определенные вещи, которые были нацелены и против меня».

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Луценко раздражало давление США из-за отсутствия борьбы с коррупцией в Украине и работы по возвращению около 40 миллиардов долларов, которые были разворованы администрацией Виктора Януковича. Йованович была одним из главных источников сообщений о недовольстве работой Луценко. По ее словам, Генпрокурор вместе с Джулиани "стали искать способ навредить мне" с помощью фальшивых обвинений.

Вместе с тем, Луценко отчаянно добивался помощи Йованович в организации встреч на высшем уровне для него с членами администрации Трампа. Ему были нужны поездки в Вашингтон, с помощью которых он надеялся убедить президента США поддержать Петра Порошенко на выборах.

По словам экс-посла США в Украине, партнерство Луценко с Джулиани шло в разрез с американскими антикоррупционными усилиями в стране. Она добавила, что украинский Генпрокурор «явно хотел работать вне системы». За считанные недели она столкнулась с грязной кампанией, которую организовали Джулиани и Луценко. Появились обвинения, что она срывает повестку дня Трампа в Украине и якобы дала Луценко список людей, которых «нельзя преследовать», чтобы якобы защитить коррумпированных чиновников. Йованович также считает, что враждебность Джулиани к ней была продиктована ее решением отказать в визе другому бывшему Генпрокурору Украины Виктору Шокину.

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Она пояснила, что сотрудники посольства в Киеве отказали Шокину «из-за его известной коррупционной деятельности».

«А потом мы узнали, что Джулиани звонит в Белый дом, чтобы сказать лояльным к Трампу чиновникам о том, как посол не позволила пересечь границу украинцу, который мог дать президенту информацию о коррупции в посольстве включительно с моей коррумпированностью», - рассказала Йованович.

Она добавила, что постоянно обращалась в Госдепартамент по помощь в отражении этих атак. Но ведомство под руководством Майка Помпео молчало. В какой-то момент Госсекретарь или другой высокопоставленный чиновник департамента обратился к ведущему Fox News Шону Ханнити с просьбой прекратить критиковать посла в Украине. По словам Йованович, после этого наступило непродолжительное облегчение.

Интересно то, что прямые предупреждения о враждебных атаках Йованович получила не от чиновников США, а от украинской стороны. В частности, в Киеве боялись, что страна может стать жертвой американских интриг. Экс-посол рассказала, что в феврале к ней обратился министр внутренних дел Арсен Аваков. Он сказал ей о том, что с ним связывался Джулиани, а также что адвокат Трампа тесно работает с бизнесменами Львом Парнасом и Игорем Фруманом, ища грязь на Джозефа Байдена. И это тревожит чиновников украинского правительства.

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Согласно показаниям, Аваков сказал, что если Киев втянут во внутреннюю политику США, «»Украина окажется в опасной позиции». Он также предупредил американского посла, что группа Джулиани нацелена лишить ее должности.

«Он сказал, что мне действительно стоит быть поосторожнее», - рассказала Йованович.

Через два месяца ее неожиданно отозвали в Вашингтон, объяснив, что хоть она ничего плохого не сделала, Трамп «потерял доверие» к ней. Парнаса и Фрумана арестовали в прошлом месяце в Международном аэропорту Даллс из-за обвинений в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний.