Путин вручил орден болгарину, которого подозревают в шпионаже в пользу России (фото)

В сентябре главу движения «Русофилы» Николая Малинова выпустили из-под ареста под залог около 28 тысяч долларов.

Президент России Владимир Путин вручил «Орден дружбы» болгарину Николаю Малинову, которого в Болгарии подозревают в шпионаже в пользу РФ.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Bloomberg.

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В сентябре главу движения «Русофилы» Николая Малинова выпустили из-под ареста под залог в около 28 тысяч долларов, но с запретом на выезд из страны. Позже в болгарской прокуратуре заявили, что суд разрешил подозреваемому покинуть страну на 5 дней.

«Я встретил генерала Решетникова – мы ели, пили и ходили в русскую баню. Моя самая важная встреча была с Путиным, и к счастью, я имел возможность поговорить пять-шесть минут о Болгарии, «Русофилах» и его мнении о том, что мы делаем», - сказал Малинов в комментарии изданию.

По информации правоохранительных органов Болгарии, долгое время Малинов предоставил услуги российским компаниям «Двуглавый орел» и «Российский институт стратегических исследований». Малинов занимался «геополитической переориентацией Болгарии» в сторону России, в частности, путем создания веб-сайтов, собственного телеканала, аналитического центра и партии.

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