The Times: Согласие на мир в Сирии на условиях Путина - это не проявление гуманности

Россия проецирует силу на мировой арене не потому, что она мощная, а потому, что смятение в западной дипломатии позволяет им это делать.

Когда президент США Дональд Трамп приказал вывести американские войска из северо-восточной Сирии, он подставил американских союзников курдов под бойню, которую устроили силы Турции. У курдов не было выбора, кроме как искать защиту у России и сирийского режима, которые до того были врагами.

Это привело к тому, что президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган приехал вчера на черноморский курорт в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным, - пишет The Times. Эта встреча может положить конец турецкому вторжению, но цена будет очень высокая для региона и мира. Режим Башара Асада укрепится, а Россия закрепит свой подъем как глобальная дипломатическая и военная сила.

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Прошло всего пять лет с тех пор, как президент США Барак Обама резко, но точно назвал Россию "региональной страной". Он сделал это в ответ на незаконную аннексию Крыма и развязывание российской войны против Украины. С тех пор российская власть постоянно укреплялась и приносила вред безопасности Запада. Кремль вмешивался в президентские выборы в США в 2016 году. Он отдал приказ применить химическое оружие в британском городе в 2018-м, а затем защитил исполнителей от правосудия. Он расширил войну против Украины, незаконно захватив ее военные корабли с моряками. Россия распространяла ложь о странах Запада через свои пропагандистские каналы RT и Sputnik. Кроме того, она пыталась расширить свое влияние в Южной Америке и Африке.

Но наиболее разрушительным среди глобальных авантюр России The Times считает военное вмешательство в гражданскую войну в Сирии. Российские войска пришли на сирийскую территорию якобы для борьбы с "Исламским государством". Но на самом деле ее мотивом было сохранить деспотизм Башара Асада. То, что администрация Трампа бросила курдов под поезд, дало Путину дипломатическую возможность закрепить власть Асада, а также выставить Россию в роли "честного посредника".

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"Может показаться, что надежды на конец сирийской войны даже на условиях Путина - это акт простого гуманизма. Но среди этих условий атаки режима Асада на провинцию Идлиб, которая до сих пор остается в руках оппозиции. Это происходит с чрезвычайной жестокостью и массовыми жертвами среди мирного населения. Очень вероятно, что начнется еще одна волна кризиса беженцев, которая распространится через турецкую границу", - говорится в статье.

Завершение войны в Сирии доминирует в ближневосточной дипломатии. Очевидно, Запад дважды проиграл в решении этой проблемы, позволив Путину наращивать влияние на Турцию через продажу ракет С-400 и строительство первой атомной электростанции. А из-за того, что западная дипломатия охвачена хаосом, даже традиционные союзники США, такие как Израиль и Саудовская Аравия, начали приобщаться к усилиям Путина, нацеленным на то, чтобы сделать Россию глобальным игроком.

"Трамп очень ошибается, когда рассматривает альянсы как сделки, а не как объединения на основе общих ценностей. В вакуум, порожденный западными расколами, Путин ввел российскую военную силу и идеологическую убежденность. Расшатанная российская экономика может не выдержать этот экспансионизм. Но к тому времени вред уже будет нанесен", - пишет The Times.