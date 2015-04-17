Боевики ИГИЛ уничтожили христианские могилы в Ираке
08:50, 17 апреля 2015Мир
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Террористы из "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ) разрушили могилы христиан в городе Мосул, который находится на севере Ирака.
REUTERS
"Уничтожение христианских могил на кладбище Мосула 16 апреля "Исламским государством" (ИГИЛ) — часть кампании террористов против христианства на Ближнем Востоке и во всем мусульманском мире", - сказал исполнительный директор Института по исследованию средств массовой информации Ближнего Востока Стивена Сталински, передает ZN по информации Foxnews.
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Кроме этого, по словам Сталински, террористы ИГИЛ также посылают сигнал Западу о том, что они могут свободно нападать на христиан и христианские религиозные памятники, и никто не может их в этом остановить.
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