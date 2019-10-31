Die Welt: Украина все же победила в битве против «Северного потока-2»

Хоть новый российский газопровод все же достроят, без украинского транзита Москва обойтись не сможет.

Завершение построения сомнительного газопровода «Северный поток-2» гарантировано. Дания дала «Газпрому» разрешение на строительные работы в своих территориальных водах. Однако, победителями в ситуации все равно стали Украина и США.

Об этом пишет Die Welt. Вашингтон не смог достичь своей первоочередной цели, которая заключалась в том, чтобы остановить строительство «Северного потока-2». Впрочем, американской администрации удалось затянуть реализацию проекта на столько, чтобы у Украины появилось важное преимущество на переговорах с Россией о продлении транзита газа.

Действие поточного соглашения истекает 31 декабря 2019 года. Без дополнительных договоренностей «Газпром» не сможет выполнять свои обязательства перед клиентами в Западной Европе. Поэтому российская компания изо всех сил пыталась достроить «Северный поток-2», чтобы у нее до конца года появился альтернативный маршрут. Но «Газпром» потерпел неудачу в этом.

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Издание пишет, что в водах экономической зоны Дании нужно проложить еще 147 километров трубопровода. А поскольку российская сторона строит сразу две нити, эта цифра удваивается до 300 километров трубы. Со средней скоростью три километра в день «Газпрому» понадобится еще около 100 дней на завершение «Северного потока-2». Кроме того, придется потратить некоторое время на эксплуатацию в тестовом режиме.

Таким образом, у российской стороны после окончания договора с Украиной не будет другого выбора, как подписывать новые договоренности.

«Поэтому на переговорах Киев может добиться лучших условий относительно срока и стоимости транзита газа. Тем самым была достигнута вторая цель американского правительства: стабилизация Украины», - говорится в статье.

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Издание отмечает, что преимущество Украины зафиксировала и независимая экспертная оценка в Германии по переходу на альтернативные источники энергии. В докладе команды эксперта по экономике окружающей среды Андреаса Лешеля указано, что на транзит газа приходится лишь 4% от доходов Украины. В это время, экспорт энергоносителей составляет 40% от доходов России. Если обратить внимание на этот критерий, то асимметрия становится очевидной. Отсутствие нового договора о транзите газа ударит больше по Москве, чем по Киеву.