Мимиметр зашкаливает: составлен список самых милых животных планеты (видео)

Сайт BoredPanda составил список самых милых животных.

Мир животных – удивительный и разнообразный. Некоторые его представители просто поражают своим видом. Далее - список самых милых животных в мире по версии BoredPanda.

Фенек

Фенек – миниатюрная лисица с большими ушами, меньше домашнего кота. Огромные уши он использует для распознавания звуков, а также чтобы охладиться в жару.

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Красная панда

Малая панда, или кошачий медведь – не менее милое существо. Этот вид классифицировали как вымирающий, так как в природе осталось менее 10 тысяч этих зверьков.

Тюлень

В перечень наиболее мімімішних животных попал и тюлень. Вместо конечностей у животных ласты, живут они вблизи Северного полюса, а весят около 60-80 кг.

Также в список попали кролики, зайцы, собаки, ягнята, цыплята, поросята и коты.