Минюст США открыл дело из-за расследования вмешательства России в выборы - СМИ

Пока неизвестно, какое потенциальное преступление расследуется, впрочем цель такого расследования - выяснить, что стало основанием для работы комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера.

Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки начало уголовное расследование в отношении «утечек» расследования российского вмешательства в президентские выборы в США 2016 года.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на издание New York Times.

Пока неизвестно, какое потенциальное преступление расследуется, впрочем цель такого расследования — выяснить, что стало основанием для работы комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера.

Глава юридического и разведывательного комитетов Палаты представителей США Джерольд Надлер и Адам Шифф накануне выступили с критикой по делу против Мюллера и его работы по расследованию российского вмешательства в американские выборы. Они заявили, что генпрокурор Уильям Барр превратил свое ведомство в "средство политической мести президента Трампа".

Читайте такжеВ Сенате США подтвердили вмешательство России в президентские выборы 2016 года

"Если Министерство юстиции может быть использовано в качестве инструмента политической мести или для того, чтобы помочь президенту в продвижении на следующих выборах, то верховенству права будет нанесен новый и непоправимый ущерб", - говорится в совместном заявлении Надлера и Шиффа.

Соединенные Штаты начали расследовать вмешательство России в выборы президента 2016 года после того, как советник кампании Трампа проговорился австралийском дипломату.

Впоследствии сообщалось, что спецпрокурор Мюллер нашел доказательства связи Кремля с Трампом перед его инаугурацией.

После длительного расследования Мюллер доказал, что Россия действительно вмешивалась в выборы, но никакого сотрудничества между Трампом и россиянами во время кампании расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не выявило.