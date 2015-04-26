У Путина отрицают наличие ядерного оружия в Крыму
17:23, 26 апреля 2015Политика
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Россия не будет размещать ядерное оружие на Крымском полуострове.
REUTERS
Об этом заявил ТАСС полномочный представитель Путина в оккупированном Крыму Олег Белавенцев.
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"Необходимости размещения ядерного оружия в Крыму нет, - сказал он. - У нас достаточно оружия, чтобы достать противника там, где он находится. Нам достаточно таких вооружений, которые размещены и на ядерных подводных лодках, и на других носителях".
По словам полпреда, Крым остается в будущем "безядерной зоной".
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