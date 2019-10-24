Politico: Демократы США подозревают Фирташа в финансировании Трампа

Фонды, связанные с американским президентом, получили сомнительные деньги, источником которых может быть разыскиваемый в США украинский олигарх.

Демократы в Конгрессе проверяют, мог ли олигарх из Украины, которого связывают с организованной преступностью, обеспечить деньгами двух партнеров личного адвоката президента США Руди Джулиани. Их теперь обвиняют в том, что они сделали незаконные пожертвования на кампании Дональда Трампа и других республиканцев.

Об этом пишет Politico со ссылкой на члена Палаты представителей Джеми Раскина. Издание напоминает, что Дмитрий Фирташ - состоятельный гражданин Украины, обвиняемый в хищении денежных средств украинской энергетической компании, который сейчас борется в суде против дела о его экстрадиции в США. Там против него открыты дела за подкуп. Теперь украинский олигарх попал под еще большее внимание проверок из-за подозрений, что он может быть источником сомнительного богатства двух американских бизнесменов Льва Парнаса и Игоря Фрумана. Их, в свою очередь, обвиняют в незаконном финансировании кампании Трампа и республиканских конгрессменов.

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Обвинения против Парнаса и Фрумана были выдвинуты в этом месяце. В среду во время слушания в суде они отрицали свою вину. Впрочем, настоящий источник их денег до сих пор остается неизвестным. В документах об объявлении обвинений сказано лишь, что "иностранец-1", россиянин, предоставил деньги Парнасу и Фруману для того, чтобы они сделали пожертвования в июле 2018 года и апреле 2019-го. Кроме того, они пожертвовали 325 тысяч долларов фонду кампании Трампа. Эти деньги, а также взнос в виде 15 тысяч долларов в фонд Генерального прокурора Западной Вирджинии Патрика Морриси, были сделаны от имени компании по экспорту природного газа. Парнас и Фруман выступают ее учредителями, но она не ведет никаких деловых отношений.

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"Интерес к Фирташу и его роли растет", - сказал член комитета по надзору и реформам Палаты представителей США Джеми Раскин, который участвует в процедуре импичмента против президента Дональда Трампа.

"Его связи с Владимиром Путиным и Россией также нужно исследовать. Многие конгрессмены об этом точно говорят", - добавил он.