Экстрадиция Фирташа: стало известно, когда олигарха могут выдать США

Экстрадиция украинского олигарха Дмитрия Фирташа в Соединенные Штаты Америки затянется дольше осени.

Пресс-секретарь австрийского суда Кристина Зальцборн заявила, что экстрадиция украинского бизнесмена Дмитрия Фирташав США может затянуться из-за того, что он подал иск о возобновлении дела.

Об этом сообщает Голос Америки.

"По состоянию на сейчас нет даты экстрадиции. Обвиняемый обратился о возобновлении дела и подал множество документов. По австрийскому процессуальному кодексу, можно давать разрешение на повторное открытие дела, что и было сделано", — заявила Зальцборн.

Она отметила, что из-за большого массива информации и доказательств, которые были приобщены к делу, потребуется время, чтобы решить — открывать ли дело вновь.

"Думаю, рассмотрение дела затянется дольше осени. Все зависит от времени процедуры повторного открытия дела", — заявила Зальцборн.

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Напомним, 16 июля министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер дал разрешение на экстрадицию Дмитрия Фирташа в США.

Министерство юстиции США подозревает Фирташа в сговоре с целью выплаты взяток в Индии. Также американские прокуроры считают, что у олигарха якобы были деловые связи с бывшим главой предвыборного штаба Дональда Трампа и консультантом Виктора Януковича Полом Манафортом.

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ был задержан по запросу американских властей в марте 2014 года в Вене. Тогда он был объявлен в международный розыск, так как находился под следствием ФБР.

Его подозревают в даче $18,5 млн взятки индийским чиновникам за разрешение на разработку месторождений титана в индийском штате Андхра-Прадеш. Готовую продукцию Фирташ планировал продавать компании Boeing. Годовой доход от этого мог составить около $500 млн.

13 марта 2014 года Земельный суд Вены принял решение об экстрадиционном аресте и через восемь дней Фирташ вышел под залог в 125 млн евро.