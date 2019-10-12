Арестованные в США бизнесмены работали с Фирташем – СМИ

Бизнесмены работали на Фирташа несколько месяцев.

Арестованные в США вокруг скандала с Украиной бизнесмены Игорь Фруман и Лев Парнас работали в фирме украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

Об этом сообщает REUTERS со ссылкой на источники.

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Лев Парнас, в частности, работал переводчиком для адвокатов, представлявших Фирташа в суде в рамках дела о взяточничестве. Обвиняемый даже оплачивал их частные поездки в США и Вены

По информации источников агентства, оба работали на олигарха несколько месяцев. Кроме того, предполагают также, что Фирташ мог финансировать соратников Джулиани.

Сам Джулиани в интервью REUTERS подтвердил поездки Парнаса и Фрумана в Вену «три-шесть раз», но об их цели не рассказал.

Напомним, бизнесменов арестовали в аэропорту Даллеса за пределами Вашингтона. Они связаны с личным адвокатом президента США Руди Джулиани. Южный округ федеральной прокуратуры Нью-Йорка.

Американские СМИ пишут, что мужчины связаны с попытками окружения действующего президента США «накопать грязи» на потенциального кандидата от Демократической партии на выборах 2020 года Джо Байдена. Ожидается, что бизнесмены предстанут перед судом в Вирджинии в ближайшее время.