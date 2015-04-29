Российский космический корабль "Прогресс" несет угрозу безопасности

Космический грузовик "Прогресса М27-М" находится за пределами радиовидимости российского Центра управления полетами, попытки операторов остановить его неконтролируемое вращение, не удались, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в космической отрасли.

Читайте такжеРоссии не удалось спасти космический грузовик «Прогресс»"Маневр по ручной или телеоператорной стыковке становится слишком опасным. Наиболее вероятен вариант, при котором корабль будет постепенно снижать орбиту и потом сгорит в плотных слоях атмосферы", - сообщил источник РИА "Новости".

Ранее в ЦУПе заявили, что космический грузовик "Прогресс М-27М", могут досрочно свести с орбиты и затопить в океане.

Космический грузовик «Прогресс» должен был доставить на МКС более 2,5 тонны полезных грузов различного назначения: топливо, кислород, продукты питания, аппаратуру для научных экспериментов, посылки для космонавтов и астронавтов, а также Знамя Победы.

Время, которым располагают российские специалисты по установлению контроля над "Прогрессом" ограничено - в ближайшие часы корабль начнет естественный сход с орбиты за счет торможения в верхних слоях атмосферы. По приблизительным оценкам, с орбиты полностью он сойдет в первой декаде мая. Несгоревшие в плотных слоях атмосферы фрагменты конструкции корабля могут упасть в любой точке зоны, ограниченной с севера и юга 52 параллелями.

«Скорее всего, установить полноценную связь с «Прогрессом» уже не удастся, поэтому транспортный корабль в ближайшее время может быть признан космическим мусором, угрожающим безопасности. Стыковки с МКС не будет. Двигатели из-за того, что неконтролируемое вращение остановить не удается, запускать рискованно», - сообщил источник РИА "Новости" в ракетно-космической отрасли.

Читайте такжеРоссия из-за кризиса значительно урежет расходы на космосПо его словам, "Прогресс" сможет пролетать в режиме так называемой неконтролируемой "закрутки" около недели, после чего войдет в плотные слои атмосферы Земли и сгорит. При этом, где именно это произойдет, «пока непонятно».

Это - первая нештатная ситуация такого типа за все время эксплуатации кораблей «Прогресс».