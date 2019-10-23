В Англии нашли грузовик с 39 трупами (фото, видео)

Пока неизвестно об обстоятельствах и причинах происшествия.

В английском графстве Эссекс обнаружен грузовик с 39 мертвыми людьми.

Об этом сообщает Sky News.

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На месте происшествия арестовали 25-летнего водителя – жителя Северной Ирландии. По предварительной информации, грузовик приехал в Великобританию из Болгарии в субботу вечером.

Правоохранители устанавливают личности жертв и объясняют, что это может занять некоторое время.

Пока неизвестно об обстоятельствах и причинах происшествия.

Свои соболезнования семьям погибших выразил в Twitter премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, добавив, что он шокирован услышанным.

Как сообщал УНИАН, австралиец Дэвид Истман из-за «существенной ошибки правосудия» провел 19 лет в тюрьме за убийство, которое не совершал. Спустя годы разбирательств суд вынес решение о несправедливом наказании. В результате мужчину оправдали, и он получил компенсацию в размере 7 миллионов долларов.