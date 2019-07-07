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Водитель автобуса, попавшего в аварию в Польше, заснул за рулем

16:44, 07 июля 2019
Мир
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает «ТСН» со ссылкой на польский телеканал TVN24.

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Отмечается, что ДТП произошло около 6 часов утра вблизи Янковице Вельке. Уже по прибытию в полицейского отделения 50-летний водитель признался, что заснул. Водитель был трезв.

Как отмечается, в автобусе находились 37 человек - 35 пассажиров и два водителя. Все они являются гражданами Украины.

Согласно сообщению, после инцидента на место ДТП приехал транспорт, который отвез украинцев-пассажиров в Ольшанце, откуда они должны были продолжить свой путь на другом автобусе.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 июля, в Польше в ДТП попал украинский автобус. По данным Польского радио, в автобусе находились 37 пассажиров, в том числе один ребенок. В результате ДТП 11 человек были травмированы, пятеро человек были доставлены в больницы.

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Теги: #ДТП#авария#Польща