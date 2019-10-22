Bloomberg: Exxon не хочет платить штраф за нарушение санкций США против России

В компании утверждают, что интерпретация американских санкционных правил слишком широкая.

Схватка корпорации Exxon Mobil с министром финансов США Стивеном Мнучином в суде Техаса усиливается. Американский энергетический гигант утверждает, что интерпретация правительства санкционных норм слишком широкая.

Как поясняет Bloomberg, спор между сторонами связан с соглашением от 2014 года, которое Exxon заключил с российской компанией "Роснефть" в то время, как ее генеральный директор Игорь Сечин уже был в "черном" санкционном списке американского Минфина. Министерство оштрафовало Exxon по 2 миллиона долларов за нарушение санкций, которые были наложены на Россию после вторжения в Украину.

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Exxon утверждает, что соглашение касается только компании "Роснефть" и никак не связано с личным имуществом Сечина. Поэтому назначение штрафа означает, что любое соглашение с российской энергетической фирмой - это нарушение санкций не зависимо от того, подписывал Сечин документы или нет. Но поскольку "Роснефть" под санкциями, Exxon подал жалобу в федеральный суд в Далласе. Каждая из сторон требует от суда принять решение в ее пользу без рассмотрения.