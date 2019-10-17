Сын голливудского "Тарзана" зарезал мать, копы его убили

Инцидент произошел в семейном доме Санта-Барбары в Калифорнии.

Сын голливудского актера Рона Эли – звезды популярного в 1960-е сериала «Тарзан» – жестоко убил собственную мать.

Инцидент произошел в семейном доме Санта-Барбары (штат Калифорния), передает ВВС Украина.

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По словам правоохранителей, на месте происшествия Ландина Эли уже была мертвой – с многочисленными колотыми ранами на теле. Копам пришлось застрелить убийцу, потому что он «представлял угрозу».

Сам 81-летний актер во время происшествия не пострадал. По данным американских СМИ, застрелен Кэмерон Эли учился в элитной школе, затем в Гарварде, где играл за футбольную команду.

В течение последних двух лет Кэмерон работал охранником.

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