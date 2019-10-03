Резня в штаб-квартире парижской полиции: четырех правоохранителей убил их коллега с недостатками слуха

По информации парижской прокуратуры, правоохранители взяли под стражу жену вероятного нападающего, которая также имеет недостатки слуха.

Жертвами нападения в штаб-квартире парижской полиции стали четверо правоохранителей, еще один получил ранения. Нападавшим оказался их коллега с недостатками слуха.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на La Figaro.

По информации парижской прокуратуры, правоохранители взяли под стражу жену вероятного нападающего, которая также имеет недостатки слуха.

В префектуре столичной полиции заявили, что нападающий никогда не проявлял агрессии на рабочем месте. В то же время, как передает BBC, член профсоюза Кристоф Крепин рассказал, что у 45-летнего нападающего были напряженные отношения с начальником.

«Я не думаю, что это теракт», — сказал Крепин.

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Le Parisien также сообщает, что следствие рассматривает версию личного конфликта.

На место происшествия прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон и другие высокопоставленные лица.

По данным МВД Франции, есть положительные новости из больницы, где делают операцию полицейскому, которого ранили во время нападения.

Напомним, 3 октября мужчина напал с ножом на полицейских в штаб-квартире парижской полиции. По данным французских СМИ, погибли четверо правоохранителей, нападающего застрелили. Власти до сих пор официально не назвали количество жертв.