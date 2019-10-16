Британские рокеры Uriah Heep оконфузились, причислив Киев и Минск к российским городам

Uriah Heep неоднократно посещали Киев, в последний раз группа дала концерт в украинской столице в декабре 2018 года.

Известная британская рок-группа Uriah Heep спровоцировала скандал в соцсетях, причислив Киев и Минск к российским городам в анонсе своего тура по РФ.

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"Еще две даты объявлены в Российской Федерации. Пятница, 7 февраля - подтвержден Киев, Украина, МЦКИ. Суббота, 8 февраля - подтвержден Минск, Беларусь, Prime Hall", - говорится в сообщении.

В комментариях под публикацией пользователи настойчиво уточняют, что Беларусь и Украина - независимые страны, и просят исправить ошибку. Тем не менее, по состоянию на 12:00 16 октября пост висит на странице группы без каких-либо изменений.

Отметим, Uriah Heep неоднократно посещали Украину. В последний раз группа дала концерт в украинской столице в декабре 2018 года.

Ранее сообщалось, что британская телерадиовещательная корпорация ВВС изменяет написание украинской столицы с Kiev на Kyiv.