Назарбаев лидирует на президентских выборах - exit poll
22:29, 26 апреля 2015Мир
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Действующий президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лидирует на прошедших в воскресенье внеочередных президентских выборах, заручившись поддержкой 97,5% избирателей.
По результатам exit poll Назарбаев лидирует на президентских выборах / Фото УНИАН
Об этом свидетельствуют данные exit poll научно-исследовательской ассоциации ”Институт демократии”, передает РИА Новости.
”Нурсултан Назарбаев — 97,5%, Абельгази Кусаинов — 0,63%, Тургун Сыздыков — 1,87%”, — сказала руководитель ”Института демократии” Юлия Кучинская.
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Опрос проведен в 14 областях страны, а также в городах Астана и Алма-Ата. Было охвачено 550 избирательных участков. По словам Кучинской, опрос проводился с 19.00 до 20.00 по местному времени, в нем приняли участие 1,5 тысячи человек.
Назарбаев является президентом Республики Казахстан с апреля 1990 года.
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