Назарбаев лидирует на президентских выборах - exit poll

Об этом свидетельствуют данные exit poll научно-исследовательской ассоциации ”Институт демократии”, передает РИА Новости.

”Нурсултан Назарбаев — 97,5%, Абельгази Кусаинов — 0,63%, Тургун Сыздыков — 1,87%”, — сказала руководитель ”Института демократии” Юлия Кучинская.

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Опрос проведен в 14 областях страны, а также в городах Астана и Алма-Ата. Было охвачено 550 избирательных участков. По словам Кучинской, опрос проводился с 19.00 до 20.00 по местному времени, в нем приняли участие 1,5 тысячи человек.

Назарбаев является президентом Республики Казахстан с апреля 1990 года.